Criança de 9 anos morre atropelada por caminhão em Poloni

Um menino de nove anos morreu atropelado na manhã desta terça-feira (14), no centro de Poloni (SP). De acordo com as informações da Polícia Militar, a criança estava em uma bicicleta quando foi atingida por um caminhão que fazia uma curva.

O motorista ficou em estado de choque e não soube dizer como foi que ocorreu o acidente. “Não sei dizer de onde o menino apareceu”, afirmou.

O menino foi socorrido e encaminhado para o PS da cidade mas infelizmente não resistiu.

O caso será investigado pela Polícia Civil. A área do acidente será periciada ainda nesta manhã.