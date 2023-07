Vítima de golpe na internet recebe ajuda de campanhas

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

Após sofrer um prejuízo de R$ 38 mil no chamado ‘golpe da compra do carro’ na internet, o morador de Votuporanga, Reginaldo Pereira de Souza, o Reginaldo da La Som, conta com ajuda de campanhas de amigos para recuperar o dinheiro.

Ele perdeu a quantia ao enviar transferências bancárias para um golpista que se passava por vendedor de carro, através de contato iniciado via rede social. A vítima conta que vendeu o carro que tinha, juntou a grana com uma reserva que havia guardado junto com a esposa e realizaria o sonho de comprar um veículo mais novo, mas deu tudo errado.

Além das campanhas para arrecadação através de sorteio (rifas) as contribuições podem ser feitas através de qualquer quantia para o PIX – 17992157907 (Mayara de Vergílio Souza – esposa). votutudo