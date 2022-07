Trechos das marginais de Votuporanga começam a receber novo asfalto

As marginais da Rodovia Euclides da Cunha, em Votuporanga, começaram a receber a obra de recapeamento em mais uma etapa do programa Asfalto Novo, lançado pelo prefeito Jorge Seba. A obra teve início pela Avenida Nasser Marão, próximo à Cidade Universitária da Unifev, e também pela Avenida José Marão Filho, no trecho entre a Av. Wilson Foz e Av. Brasil, com os trabalhos executados no último final de semana.

Nesta segunda-feira (18/7), a obra seguiu para outros trechos da marginal como, por exemplo, entre a Rua Guaporé e Avenida Antonio Augusto Paes, próximo ao Corpo de Bombeiros. Nos próximos dias, os trabalhos avançam até chegar ao Parque da Cultura. Serão mais de 36 mil metros quadrados de novo asfalto que inclui também a Rua Raul Ferreira de Carvalho, no bairro Comerciários.

Esta etapa do programa Asfalto Novo conta com recursos do Governo do Estado na ordem de R$ 3,6 milhões, oriundos do Detran. A obra também inclui nova sinalização vertical e horizontal especial, feita com massa termoplástica à quente, material utilizado nas ruas da capital paulista, que tem durabilidade três vezes superior a pintura comum, além de maior índice de refletância, o que possibilita maior visibilidade aos motoristas que transitarem por essas vias.

“Há muito tempo Votuporanga não recebia tamanho investimento em obras de asfalto. Temos diversas etapas de recapeamento em andamento e muito em breve contaremos com uma nova realidade nas vias de toda a cidade, oferecendo mais segurança e fluidez no trânsito”, disse o prefeito Jorge Seba.