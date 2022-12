Na BR-153, concessionária prevê que 200.600 veículos devem percorrer a rodovia entre o feriado prolongado de Natal

Com as festas de fim de ano, o fluxo de veículos aumenta tanto nas rodovias estaduais quanto federais que passam por Rio Preto e região. Nesta determinada época do ano, as policiais intensificam a fiscalização nas rodovias, com o intuito de coibir acidentes.