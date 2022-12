Jovem de 23 anos morre em grave acidente em rodovia de Guapiaçu

Uma jovem de 23 anos morreu em um grave acidente na tarde desta última quarta-feira, (21/12/2022), na rodovia Assis Chateaubriand, em Guapiaçu (SP).

De acordo com informações do boletim de ocorrência, Adriana Ferreira Gori, seguia em um Kia Sportage, sentido Olímpia a Guapiaçu, quando, ainda por motivos a serem apurados, teria perdido o controle da direção, invadido a pista contrária e batido de frente com um caminhão com placas de Ribeirão Preto (SP), que vinha no sentido contrário. Um Onix, com placas de Sertãozinho (SP), que também seguia sentido Guapiaçu a Olímpia​, acabou batendo contra uma defensa metálica da rodovia, ao desviar dos veículos.

Adriana infelizmente morreu no local. Já o motorista do caminhão e o motorista do Onix não se feriram com gravidade.

A perícia técnica esteve no local e o corpo de Adriana foi levado para o IML de São José do Rio Preto (SP). A jovem era moradora de Olímpia, onde deverá ser velada e enterrada.

Gazeta do Interior