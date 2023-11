Energia desviada nos primeiros nove meses do ano em Votuporanga é suficiente para abastecer Orindiúva por 5 dias

De janeiro a setembro, concessionária realizou mais de 2.280 inspeções e identificou 98 ligações clandestinas em Votuporanga; bairros com maior número de fraudes identificadas foram: Chácara das Paineiras, Conj. Hab. Brisas Suaves e Pozzobon.

A Neoenergia Elektro segue com as ações de combate ao furto de energia nos estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul. Só nos primeiros nove meses do ano, a distribuidora recuperou 46,8 milhões de kWh, o suficiente para abastecer, por exemplo, toda a população da cidade de Campos do Jordão pelo período de 133 dias.

De acordo com a reportagem do Diário de Votuporanga, para se chegar a essa marca, foram realizadas mais de 53 mil atuações de prevenção e combate aos desvios de energia, como: 20 mil fiscalizações, 32 mil substituições de medidores e a regularização de 1.000 clientes clandestinos.

Esses resultados foram alcançados, principalmente, pelo uso de tecnologias, como a instalação de sensores na rede elétrica e pelo uso de inteligência interna para cruzamento de dados. Além disso, a população também vem se conscientizando quanto aos riscos do furto de energia e quanto aos prejuízos que essa prática causa.

É importante ressaltar que no período de janeiro a setembro, a concessionária realizou 2.283 inspeções e identificou 98 ligações clandestinas em Votuporanga. Os bairros com maior número de fraudes identificadas foram: Chácara das Paineiras, Conj. Hab. Brisas Suaves e Pozzobon. A distribuidora recuperou o mais de 215 mil de kWh, o que é possível abastecer 1.000 residências por um mês ou o município de Orindiúva durante 5 dias.

Para os próximos três meses, a empresa intensificará as ações de campo com o foco no combate ao furto de energia.

SEGURANÇA – A utilização de gambiarras para garantir o fornecimento de energia elétrica é contra a lei e extremamente perigoso. Esses tipos de intervenções na rede de distribuição, sem os devidos cuidados com o uso dos equipamentos de segurança, sem atender as normas do setor elétrico e sem a utilização de profissionais capacitados, podem ocasionar acidentes e incêndios, além de sobrecarga e de interrupção do abastecimento.

DENÚNCIA – Os desvios de energia prejudicam todos os clientes, já que promovem modificações inapropriadas na rede, trazendo riscos à vida, e parte do valor da energia furtada acaba sendo pago entre todos os consumidores. Por isso, a Neoenergia Elektro reforça a importância de denunciar fraudes. As denúncias são feitas, de forma anônima, na central de atendimento, pelo 0800 701 01 02.