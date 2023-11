Canarinho abriu o placar com Martinelli, mas viu Luis Díaz brilhar e perdeu para os donos da casa

O Brasil dominou os primeiros dez minutos de jogo e, não à toa, abriu o placar com apenas três. A Colômbia equilibrou as ações, e as equipes duelavam ‘lá e cá’ até cerca de 25 minutos, quando Vini Jr se lesiona e deixa o campo. Fernando Diniz substitui por João Pedro, e a Seleção deixa de conseguir produzir, vendo a Tricolor chegar com perigo e assumir a superioridade do confronto. Apesar da pressão do adversário, a Canarinho conseguiu segurar o marcador para o intervalo.