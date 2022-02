Votuporanguense goleia Matonense na Arena Plínio Marin

O Clube Atlético Votuporanguense não deu chance para a Matonense venceu por 3 a 0, com gols de Marlon, Ricardinho e Matheus Reis. Com isso, segue invicto, agora com quatro pontos, na liderança, mas pode perder o posto até o fim da rodada. A Matonense segue com um ponto.

Quem também segue invicto e com quatro pontos é o EC São Bernardo, que superou o Olímpia por 1 a 0 com gol de Bosco, aos 49 minutos do segundo tempo. O Olímpia segue sem vencer com apenas um ponto.

Foto: Rafael Bento