Som alto e latidos de cachorros viram processo entre moradores de Votuporanga

Moradores do bairro Pozzobon pedem indenização de R$ 20 mil de vizinha, mas perdem ação:

Dois moradores do bairro Pozzobon de Votuporanga ingressaram com processo contra uma vizinha – inquilina – e os donos da casa por perturbação do sossego, por causa de barulho, com pedido de indenização de R$ 20 mil.

Segundo o processo, a moradora promove festas com algazarras, além de possuir dois cachorros que latem durante toda a madrugada.

Ainda segundo um dos autores da ação, quando ele reclamou do barulho foi ameaçado pela mulher. Vídeos do suposto barulho foram anexados ao processo e também laudo técnico. No julgamento, o juiz ponderou que as provas juntadas mostram que a festa foi realizado no Natal – quando há confraternização das famílias.

Além disso, também considerou a falta de outras provas do efetivo dano aos moradores, por isso ontem (6) julgou o pedido improcedente, determinou o pagamento do custo do processo pelos moradores e arquivou a ação.