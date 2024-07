Vítima de câncer, empresário fernandopolense será sepultado hoje

Será sepultado no final da tarde desta terça-feira, dia 9, o corpo do empresário José Caparroz Garcia, 64 anos, mais conhecido como Zé Caparroz. Ele morreu no início da manhã de hoje apo ser internado no Hospital do Amor em Jales, onde realizava tratamento contra um câncer.

Zé Caparroz era conhecido na comunidade fernandopolense e era proprietário de uma oficina mecânica, uma das mais antigas da cidade.

De acordo com informações da Funerária Fernandópolis do Colombano, o sepultamento está previsto para após às 17h no Cemitério da Consolação. O velório teve início Às 12h30.