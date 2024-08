PERDA: falece a senhora Maria Pondian Nardez, aos 85 anos de idade

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

🙏 Nota de Falecimento 🙏

Com pesar, comunicamos o falecimento da senhora Maria Pondian Nardez, aos 85 anos. 🕊️ O corpo será velado amanhã (21/08) no Velório Municipal de Tanabi, a partir das 7:00 horas. O sepultamento está marcado para amanhã às 15:00 horas no Cemitério Municipal de Tanabi. 🖤

Nossos sentimentos à família e amigos.