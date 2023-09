PERDA: falece o contabilista Luiz Augusto Secafe, do Escritório Unidos de Votuporanga

NOTA DE NOTA DE FALECIMENTO

É com muito pesar que o votunews anuncia o falecimento do senhor Luiz Augusto Secafem, renomado contabilista e sócio-proprietário do Escritório Unidos, ocorrido em Votuporanga.

O velório será no Velório Municipal e a cerimônia fúnebre está marcada para as 16 horas, desta segunda.

De tradicional família votuporanguense, Luiz Augusto era uma pessoa muito conhecida em Votuporanga e querida por todos. Nós, do Votunews lamentamos profundamente o seu falecimento.