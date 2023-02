Deus recolheu para o descanso nossa Irmã MARTA ZOCATELLI, aos 48 anos. A sua última comum congregação foi no Jardim Orlando Mastrocola.

O corpo está exposto para as últimas homenagens no Velório Jardim das Flores, O Serviço Divino no Funeral será hoje, terça-feira, às 13:00h.

Conta-se com o comparecimento da Irmandade e oração pela família enlutada.