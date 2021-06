O presidente da Câmara de Itupeva (SP), Edicarlos Candiani, que morreu de Covid-19 aos 37 anos, falou sobre a doença em um áudio enviado a um amigo durante os dias em que ficou no hospital. O vereador foi internado no dia 19 de maio, mas não resistiu e morreu na última segunda-feira (7) .

O áudio foi divulgado em um vídeo postado como homenagem a Edicarlos em sua página nas redes sociais. Com a voz rouca, ele se emocionou após ouvir uma música enviada pelo amigo. “Vou falar para você, irmão. Eu estou ‘só o pó’, cara. Escutei essa música e isso acabou comigo, irmão. Passa um filme na cabeça da gente. Eu nunca achei que ia chegar em um ponto desse. É difícil ter que ficar forte e saber que tem muita gente da família com esse negócio. Não está fácil não”, diz. Semanas antes de morrer, o vereador chegou a postar uma foto comemorando a cura do irmão, que também estava com Covid.

“Apesar de todas as dificuldades que minha família e eu estamos enfrentando nas últimas semanas por conta da Covid-19, hoje foi um dia de celebrar e agradecer muito a Deus pela recuperação do meu irmão, que teve alta do hospital depois de 13 dias. É uma benção incomparável poder reencontrar um ente querido e só tenho a agradecer aos profissionais que dedicam a vida todos os dias”, escreveu em 18 de maio. No dia seguinte à postagem, o vereador precisou ser internado no hospital municipal. Em 29 de maio, foi transferido para o Hospital São Vicente, em Jundiaí (SP), onde permaneceu internado na UTI.

Contudo, no dia 1º de junho, foi intubado e ficou em estado grave. A morte do parlamentar foi divulgada pela equipe de comunicação dele no dia 7 de junho.

Edicarlos estava no terceiro mandato e também foi presidente da Câmara por duas vezes. Ele deixou a esposa e duas filhas.

Em nota, a Prefeitura de Itupeva lamentou a morte do vereador e destacou o seu trabalho e amor pela cidade. O corpo dele foi enterrado na terça-feira (8), no cemitério municipal.

Família infectada

Edicarlos também relatou em um vídeo nas redes sociais, postado no dia 14 de maio, que quase toda a família dele estava com Covid. Segundo o vereador, a mãe e o irmão estavam infectados pela segunda vez. Além deles, o pai, a cunhada e uma das filhas pequenas estavam com coronavírus.