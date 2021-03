Fernandópolis, Votuporanga e Rio Preto têm isolamento inadequado

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

Os municípios de Fernandópolis, Votuporanga e São José do Rio Preto melhoraram nos índices de isolamento social, mas estão longe de atingirem o ideal, segundo levantamento feito pelo governo do Estado de São Paulo.

Tanto Fernandópolis, como Votuporanga, registraram no último sábado, dia 27, 46% de isolamento social, enquanto São José do Rio Preto chegou a 48%. Já Mirassol registrou 52% e tem o melhor índice da região, enquanto Araçatuba caiu para 40%.

Em todo o Estado de São Paulo, São Joaquim da Barra lidera o melhor rancking e registra 66%, seguido por Mococa com 64%.

Sobre o índice de isolamento social

O SIMI-SP (Sistema de Monitoramento Inteligente de São Paulo) é viabilizado por meio de acordo com as operadoras de telefonia Vivo, Claro, Oi e TIM, através da ABR (Associação Brasileira de Recursos em Telecomunicações) e do IPT (Instituto de Pesquisas Tecnológicas), para que o Estado possa consultar informações agregadas e anônimas sobre deslocamento nos municípios paulistas mapeados.

Região Noroeste