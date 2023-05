Vigilância Epidemiológica identifica morcego com raiva em Fernandópolis

O morcego foi encontrado com o vírus da raiva no dia 25 de abril; prefeitura faz alerta

A Vigilância Epidemiológica de Fernandópolis confirmou na segunda-feira, 15, que um morcego com o vírus da raiva foi encontrado vivo no dia 25 de abril deste ano. O resultado do exame foi divulgado em 11 de maio como positivo para a doença.

“Com a confirmação da circulação do vírus no município é solicitado que todos os órgãos e departamentos relacionados fiquem em alerta sobre sintomas da raiva em qualquer animal que possa ser afetado pela doença”, diz a Prefeitura em nota.

Em Rio Preto, no dia 14 de abril, a Secretaria Municipal de Saúde confirmou que dois morcegos com o vírus da raiva foram encontrados mortos na cidade. Os dois animais foram recolhidos por funcionários do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ).

Orientação

A raiva é uma zoonose de grande impacto na saúde pública, atingindo quase 100% de letalidade. A transmissão se dá pelo contato com a saliva de um animal infectado através de mucosa ou feridas abertas, penetrando no animal sadio o vírus contido na saliva do animal infectado. Isso ocorre principalmente por meio de mordedura ou arranhadura.

Como a raiva ataca o sistema nervoso, a mudança de comportamento do pet e a agressividade são alguns dos sinais mais característicos da enfermidade. O vírus da raiva não tem tratamento. A única forma de prevenção é através da vacinação anual de cães e gatos. Por isso, é de extrema importância a vacinação dos animais. diarioweb.com.br