SAMU192: Ministério da Saúde entrega 20 novas ambulâncias a municípios de São Paulo para ampliar atendimento da população

Investimento totaliza R$6 milhões. Veículos estão equipados para funcionamento imediato

Dezesseis municípios paulistas receberam novas ambulâncias do SAMU 192 para fortalecer a estrutura do Sistema Único de Saúde (SUS) e, com isso, ampliar o atendimento de urgência e emergência à população. Ao todo, foram entregues 11 novas unidades de suporte básico (USB) e outras 9 para renovação da frota. O anúncio foi feito pela ministra Nísia Trindade, em agenda no estado de São Paulo. O Ministério da Saúde investiu R$6 milhões nos 20 veículos, já equipados para funcionamento imediato.

Nísia lembrou que, em 2023, o SAMU completa 20 anos. “Esse é um serviço pilar da urgência no SUS. É nos municípios que o SUS acontece e chega ao cidadão, por isso essa entrega é tão fundamental. O objetivo é a universalização do SAMU, que esteja em todos os municípios do país em condições adequadas para atender à população. Isso é parte das nossas prioridades”, declarou.

Com a entrega, ficam contemplados com unidades de suporte básico (USB) os municípios de Praia Grande (2 veículos), Boituva (1), Caraguatatuba (1), Ilhabela (1), Novo Horizonte (1), Pindorama (1), Ribeirão Branco (1), Rio Claro (1), Riolândia (1) e Mogi Guaçú (1). Os municípios contemplados com veículos para renovação de frota são São José dos Campos (4), Bauru (1), Aguaí (1), Conchal (1), Piratininga (1) e Matão (1).

O estado de São Paulo já conta com 672 ambulâncias. O Ministério da Saúde repassa mensalmente R$19 milhões para manutenção dos serviços do SAMU 192. A nível nacional, a frota soma 3.672 ambulâncias, com repasse de R$ 104 milhões mensais.

Universalização do SAMU 192

A universalização de serviços essenciais na rede pública, como o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, é uma das estratégias prioritárias do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC), anunciado pelo governo federal no mês de agosto. No caso do SAMU 192, o objetivo é que, em quatro anos, o serviço tenha 100% de cobertura, com prioridade para as regiões de maior vulnerabilidade social. Atualmente, 28 milhões de brasileiros não estão contemplados com este tipo de atendimento.

Para alcançar essa meta, o Ministério da Saúde vai investir R$30,5 bilhões na saúde por meio do Novo PAC. Desse total, R$ 400 milhões serão destinados ao SAMU 192. Estão previstas 850 novas ambulâncias e 10 Centrais de Regulação para combater os vazios assistenciais.

