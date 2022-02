Epidemia de Dengue: Secretaria da Saúde alerta população para risco da doença

Município atingiu índice de 4.8 no Lira; bairros recebem nova ação de nebulização veicular a partir desta semana

A Secretaria da Saúde de Votuporanga, através da Vigilância Ambiental, alerta a população para o risco de epidemia de Dengue, devido ao fato de o município ter atingido o índice de 4.8 no Levantamento Rápido de Índices para Aedes Aegypti (Lira) e, para combater a propagação do mosquito, realizará novas ações de bloqueio de controle de criadouros durante o dia e nebulização veicular noturna nessa e na próxima semana; de acordo com o Lira, o índice recomendado é que seja até um.

Na última segunda-feira (14/02), teve início a nebulização veicular na área da Policlínica, que seguirá até a próxima quarta (16/02) das 18h às 22h e, também a partir de quarta, os agentes percorrerão o bairro Vila Marin até às 19h e na manhã do sábado (19/02) entre 7h e 13h, horários especiais para que toda a população possa ter a oportunidade de colaborar e participar, realizando nos domicílios, orientações e vistorias para que estejam aptos a receberem a pulverização nos dias 21, 22 e 23 no período noturno. De acordo com a Secretaria da Saúde, essas regiões foram consideradas com maior adensamento de casos suspeitos e positivos e por isso receberão a nebulização.

Dados atuais apontam que em janeiro desse ano, foram registrados 387 casos e outros 37, até o momento, no mês de fevereiro, totalizando 424 casos positivos. Os casos que estão sob investigação totalizam 415, sendo 201 referentes a janeiro e 214 de fevereiro. Em 2021, o município anotou 1.090 casos da doença e óbito de dois homens, de 36 e 76 anos, ambos com comorbidades.

Samara Fernandes, responsável pela Vigilância Ambiental, fala sobre o alto índice alcançado no município. “É uma pesquisa feita dentro dos imóveis que são sorteados em um sistema e, em cada 100 imóveis, quase cinco foram encontradas larvas do mosquito. Ou seja, esse número está muito acima do ideal que seria até um, o que pode provocar um risco de epidemia por isso, precisamos intensificar os cuidados de prevenção”.

Durante a pulverização, não há necessidade de que os moradores fiquem para o lado de fora de suas casas, mas que deixem portas e janelas abertas para que a fumaça entre para poder eliminar as fêmeas do mosquito Aedes aegypit, pois são elas que fazem o Repasto Sanguíneo, que é a sucção do sangue no ser humano e, assim, fazer com que ocorra o amadurecimento dos ovos. Importante é que a população proteja frutas e alimentos, comedouros e bebedouros de animais de estimação e gaiolas de pássaros.

Atendimento

Ao surgimento dos primeiros sintomas, como febre, dor muscular, articular e de cabeça, ao redor dos olhos, enjoo, vômito e perda de apetite e paladar os munícipes devem procurar a unidade de saúde mais próxima ou unidades de pronto-atendimento imediatamente.