Vice-governador e Secretário Itamar Borges realizam anúncios em benefício do Agro para 111 municípios, em São José do Rio Preto

Acompanhando o Vice-Governador, Rodrigo Garcia, o Secretário de Agricultura e Abastecimento de SP, Itamar Borges, e o Secretário Executivo, Francisco Matturro, estiveram em São José do Rio Preto, na manhã dessa sexta, 04 de fevereiro, para uma série de entregas em prol das cidades da região, com atenção especial ao agro.

Junto a Rodrigo, Itamar e Matturro assinaram a ordem de serviço para início das obras do Programa Melhor Caminho em S. J. Rio Preto e outros 16 municípios da região: Palestina, Bálsamo, Neves Paulista, Tanabi, Bady Bassitt, Guapiaçu, Mirassol, Jose Bonifácio, Nova Aliança, Potirendaba, Ubarana, Adolfo, Sales, Ipiguá, Mirassolândia e Nova Granada. Por meio do programa, estradas rurais serão readequadas para melhorar a vida do agricultor e favorecer o escoamento da produção agropecuária. Em Rio Preto, as obras serão realizadas em estradas dos bairros Vila Azul e Córrego Felicidade.

Pelo Programa Rotas Rurais, voltado ao mapeamento das estradas rurais, foram entregues 111 mapas físicos impressos e as respectivas informações digitais (QR Codes), representados pelos Escritórios de Desenvolvimento Regional (EDRs) de S.J. Rio Preto, General Salgado, Andradina, Fernandópolis, Votuporanga, Barretos e Jaboticabal.

“Com o Rotas Rurais, essas cidades terão a porteira de suas propriedades identificada e suas estradas mapeadas”, enfatizou o Secretário de Agricultura. “É inclusão produtiva e comercial. É segurança e saúde mais perto”, afirmou.

Os gestores estaduais formalizaram também o repasse às prefeituras de viaturas do Programa Segurança do Campo. A frota de 100 viaturas contemplará 90 municípios e servirá para garantir mais segurança no campo em ação conjunta com os municípios. As caminhonetes têm a identidade visual do programa, são equipadas com giroflex, GPS e rádio comunicador para auxiliar no trabalho de ronda nas áreas rurais.

Além de melhorar as condições para quem produz, os programas da Secretaria de Agricultura trazem mais dignidade à população rural, através do acesso aos serviços básicos de atendimento, como saúde, educação e segurança pública, além de entregas de correspondência e mercadorias.

O Secretário Itamar apresentou uma síntese de algumas das principais ações da SAA no último ano, ressaltando, além dos programas citados, as resoluções assinadas em benefício do setor produtivo e os investimentos feitos em pesquisa científica.

No evento, realizado no Centro Regional de Eventos, o Vice-Governador assinou, ainda, autorização para obras do Programa “Nossa Casa CDHU” e a entrega de areninhas esportivas para a região.

No âmbito de logística e transportes, Rodrigo firmou a concessão do Bloco Noroeste de aeroportos do interior, correspondendo a 11 aeroportos. As novas concessionárias assumirão a prestação dos serviços públicos de exploração, manutenção e ampliação da infraestrutura aeroportuária estadual.

“É muito bom celebrar os bons resultados até agora”, disse o vice-governador sobre os anúncios realizados.

Rodrigo ressaltou a ampliação do orçamento da SAA esse ano, tendo passado de 600 milhões para 2,1 bilhões de reais. O vice-governador afirmou, ainda, que Itamar “deu um dinamismo especial à Secretaria de Agricultura”, no atendimento ao homem do campo.

“Nós vivemos hoje, em Rio Preto, um pequeno resumo do que o Governo de SP está fazendo pelo povo de SP e pelo Estado”, Itamar Borges.

Na ocasião, também estiveram presentes o Secretário de Estado de Logística e Transportes, João Octaviano Machado Neto; o subsecretário de Agricultura, Orlando Melo de Castro, e o Chefe de Gabinete da SAA, Ricardo Lorenzini; o diretor-geral da Artesp, Milton Persoli; o presidente da Alesp, Carlão Pignatari; os Deputados Federais Arnaldo Jardim e Luís Carlos Motta; o Deputado Estadual Sebastião Santos; o prefeito de Rio Preto, Edson Araújo, e seu vice, Orlando Bolçone, além de prefeitos, vice-prefeitos e vereadores dos municípios beneficiados.