Capitão da Polícia Militar André Navarrete receberá título de Cidadão Votuporanguense

A Câmara Municipal de Votuporanga aprovou por unanimidade na noite desta segunda-feira (27/6) o projeto de Decreto Legislativo, de autoria do vereador e presidente da Câmara, Serginho da Farmácia, que concede Título de Cidadão Votuporanguense ao ex-comandante da 3ª Companhia da Polícia Militar de Votuporanga, capitão André Navarrete, pelos relevantes serviços prestados à população do município.

A iniciativa de Serginho foi respaldada pelos colegas vereadores. Após a aprovação, a concessão do título deverá ser feita em sessão solene a ser agendada pelo Poder Legislativo.

Histórico

André Navarrete é natural da cidade de Varginha – MG, nasceu em 03 de outubro de 1982, filho de Pedro Antônio Navarrete Filho e Ida Maria Ferreira Navarrete, casado com a senhora Fernanda Salloume Sampaio Bonafé, com quem tem uma linda filha.

Ingressou na Polícia Militar em fevereiro de 2003, sendo formado pela Academia de Polícia Militar do Barro Branco em 2006, chegando ao posto de aspirante em 2006, de 2° Tenente em 2007, de 1° Tenente em 2010 e ao posto de Capitão por merecimento em 2019, possuindo os seguintes cursos na Instituição: Curso de Força Tática, Tiro Defensivo Método Giraldi, e Policiamento em Eventos e Inteligência Policial. O Capitão PM possui Láurea de Mérito pessoal em seu grau máximo. Foi classificado no 28BPM/M, Batalhão sediado na Zona Leste da cidade de São Paulo tendo como principais áreas a Cidade Tiradentes, Guaianazes e Parque do Carmo, logo ao final do primeiro ano assumiu o comando do 1º Pelotão de Força Tática permanecendo até o final de 2009. Teve como principais ocorrências nesse período a prisão de dois indivíduos que transportavam 200 kg de maconha em uma van, a prisão de 20 indivíduos suspeitos de serem integrantes de uma facção criminosa que praticavam um tribunal do crime sendo apreendidas armas e drogas e a libertação de um refém, esta ocorrência foi destaque do estado de São Paulo; prisão de dois indivíduos que metralharam uma viatura policial sendo apreendidas uma submetralhadora e duas pistolas.

No final de 2009 foi transferido para o 52BPM/I, Batalhão que na época era sediado em São José do Rio Preto – SP, depois passou para a cidade de Mirassol – SP, onde permaneceu até início de 2019, exerceu suas funções na área de inteligência policial, comandou e coordenou diretamente ações que resultaram em cerca de 7,5 toneladas de drogas apreendidas e cerca de 890 pessoas presas participando de inúmeras ocorrências de destaque na área do CPI-5 como a apreensão de cerca de 900Kg de cocaína, um fuzil Cal .50 com 50 cartuchos além de a prisão de cinco indivíduos e apreensão de 1.214Kg de maconha.

No início de 2019 assumiu o comando da 3ª CIA do 16º BPM/I em Votuporanga- SP permanecendo até o início de 2022. Realizou diversas ações sociais principalmente no período de pandemia, devido à proximidade criada entre o CONSEG, Prefeitura e Câmara Municipal, que tiveram participação na organização e planejamento de ações e operações policiais, conseguindo reduzir os índices criminais e tendo como destaque o índice de furto sendo o menor no Município nos últimos 19 anos. Ampliou o Programa Vizinhança Solidária, realizando palestras nos bairros juntamente com representantes do CONSEG.

Apoiou e acompanhou palestras realizadas na Câmara Municipal com iniciativa do CONSEG buscando sempre uma aproximação maior da população com as questões de segurança da cidade. Deu início juntamente com o presidente do CONSEG ao projeto de monitoramento por câmeras no Município de Votuporanga, projeto o qual ganhou outros participantes como a Prefeitura Municipal através do Secretaria Municipal de Trânsito, bem como o apoio da Câmara Municipal e Associação Comercial de Votuporanga.

Também apresentou destaque no setor operacional sendo que em três anos os Policiais Militares de Votuporanga- SP realizaram as maiores apreensões de drogas do Município, apreendendo 96 armas de fogo e prenderam em flagrante 1.052 pessoas”, destacou