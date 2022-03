Pinato quer Temer em comitiva brasileira pela paz e ampliação de países dos BRICS para intermediar conflito entre Rússia e Ucrânia

Pinato quer Temer em comitiva brasileira pela paz e ampliação de países dos BRICS para intermediar conflito entre Rússia e Ucrânia

Presidente das frentes parlamentares Brasil-China e dos BRICS avalia que juntos, Brasil, China, Índia, África do Sul e mais algumas nações podem pôr fim à guerra

O deputado Fausto Pinato (PP-SP) informou nesta terça-feira, 1º de março, que seria muito bom para o Brasil que a comitiva brasileira pela paz que ele está sugerindo ser criada com destino à China para intermediar o conflito entre Rússia e Ucrânia com objetivo de selar a paz seja formada também pelo ex-presidente Michel Temer (MDB). Na oportunidade, o parlamentar paulista falou da necessidade de ampliação do número de países que são membros dos BRICS para ajudar na intermediação do conflito entre as duas nações do leste europeu.

Os BRICS, que reúnem Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, já possui como convidados nações como Bangladesh, Emirados Árabes Unidos e Uruguai, que são assistidos pelo Banco de Desenvolvimento de propriedade dos cinco países fundadores dos BRICS. A ideia de Pinato é fazer com que todos esses países se juntem num esforço para obtenção da paz, pondo fim ao conflito bélico que se arrasta desde o dia 24 de fevereiro e que já matou milhares de civis.

“É um dever de todos nós que queremos pôr fim à guerra nos reunirmos com objetivo de encontrar uma solução que atenda tanto aos interesses russos como ucranianos. A China, segunda maior economia do planeta, tem um papel decisivo nesta questão. Além de somarmos esforços com os chineses, nós brasileiros e todos os demais integrantes dos BRICS, ou que são assistidos pelo bloco, temos uma chance ímpar de equacionar a crise entre Rússia e Ucrânia”, falou o parlamentar paulista.

“Sugeri o nome do ex-presidente Temer pela sua fantástica capacidade de diálogo e diplomacia. Garanto que o ex-presidente, se chamado, não se furtará em ajudar num processo de paz em que o mundo precisa. Juntos, nós do Brasil com as demais nações que integram os BRICS, poderemos garantir que nem Rússia, nem Ucrânia, sejam prejudicadas. Ao mesmo tempo, em que apontaremos, que os BRICS não são apenas um bloco econômico e, sim, um conjunto de nações que defende a autodeterminação dos povos, a democracia e a paz”, completou o deputado Fausto Pinato.