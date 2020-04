Vereador pede que Procon fiscalize preços praticados por supermercados e revendas de botijões de gás

Hery Kattwinkel protocolou o pedido nesta quarta-feira (1º).

Nesta quarta-feira (1º), o vereador Hery Kattwinkel protocolou junto ao Procon (Órgão de Proteção e Defesa do Consumidor) de Votuporanga/SP, um pedido para que sejam realizadas fiscalizações em supermercados e revendedores de botijões de gás no município, com intento de coibir o aumento abusivo no preço do produto.

No pedido encaminhado, Hery Kattwinkel, salientou ainda que foi procurado por diversos munícipes, os quais lhe relataram os problemas enfrentados quando da compra do produto.

Como é de conhecimento público, na última semana a Petrobras reduziu em 10% o preço do gás de cozinha nas refinarias, buscando reforçar o abastecimento. De acordo com a estatal, botijões de 13 quilos passaram a custar R$ 21,85 nas refinarias.

A Petrobras diz que conta com as distribuidoras e revendedores para que essas reduções do preço do botijão de gás cheguem ao consumidor final.

Ainda de acordo com informações, diversas cidades vizinhas à Votuporanga tiveram o abastecimento de gás de cozinha duramente afetado pela crise do covid-19 e botijões chegaram a ser vendidos por R$ 160,00.