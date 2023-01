Vereadora Sueli Friósi apresenta indicação para criação do projeto “Geladeira Solidária” em Votuporanga

A vereadora Sueli Friósi Lopes apresentou durante a primeira sessão ordinária da Câmara Municipal de Votuporanga em 2023 na segunda (23/01), a Indicação N.º 15/2023 em que sugere que a Prefeitura, através da Secretaria competente, promova estudos que visem a implantação do projeto “Geladeira Solidária” nos moldes de diversos Municípios do País.

Em sua justificativa, a vereadora aponta que durante a pandemia da Covid-19, várias cidades implantaram a “Geladeira Comunitária ou Solidária”, que funciona de modo que as pessoas armazenem alimentos para serem consumidos por aqueles que não têm condições, seguindo normas estabelecidas para que não haja transtornos, e também critérios de tipos de alimentos e de embalagens. O local de arrecadação permite ser utilizado para a doação de hortifrútis que estão aptos para o consumo, que sobram das feiras livres (com qualidade), entre outros.

“É nítido em muitas famílias perderam suas fontes de rendas e estão se reestabelecendo com muita dificuldade. Nesse contexto, muitas vezes, o ato solidário salva a refeição de uma família inteira que por não ter o que comer, dorme com fome, ou trabalha o dia todo sem se alimentar. Isso, infelizmente, acarreta também problemas de saúde, entre outros”, destaca Sueli em sua justificativa.

A iniciativa também visa exercitar a grandiosa solidariedade manifestada pelos votuporanguenses. “A nossa cidade se mostrou solidária, enquanto enfrentava o pior momento da pandemia. Além disso, a doação de alimentos, principalmente por parte do poder público que não mediu esforços para socorrer essas famílias, e as campanhas que foram realizadas fizeram a diferença. Na prerrogativa de representante do povo votuporanguense nesta Casa Legislativa, solicito ao Poder Executivo que promova estudos para implantar projeto solidário, visando garantir o alimento na mesa daqueles que necessitam”, argumenta Sueli Friósi.