Empresa que levou Deolane à prisão patrocina Globo, Timão e Palmeiras

A Esportes da Sorte, patrocinadora de grandes clubes de futebol como Corinthians masculino e Palmeiras feminino, além de ser uma das principais anunciantes do Big Brother Brasil, na TV Globo, está no centro de uma operação policial que resultou na prisão da influenciadora Deolane Bezerra. A polícia apreendeu joias e dinheiro de Darwin Henrique da Silva Filho, dono da empresa de apostas esportivas.

Recentemente, a empresa fechou um acordo de patrocínio máster com o Corinthians, no valor de R$ 309 milhões por três anos, e também patrocina o time feminino do Palmeiras, com um contrato de R$ 18,5 milhões por temporada. Já na edição de 2023 do BBB, a Esportes da Sorte fechou um contrato da categoria “Camarote” com a Globo, que previa uma cota de R$ 80 milhões conforme a tabela de preços da emissora.

A Esportes da Sorte, em comunicado, afirmou estar disposta a colaborar com as autoridades, fornecendo documentos e esclarecendo qualquer dúvida. A empresa ressaltou que ainda não teve acesso aos detalhes do inquérito e não sabe os motivos específicos da ação policial.

No futebol, a plataforma de bets também patrocina equipes como ABC, Athletico, Bahia, Ceará, Náutico e Santa Cruz, e tem seu logo estampado na camisa do Grêmio. Inicialmente interessada em patrocinar o time masculino do Palmeiras, a empresa desistiu após fechar o contrato com o Corinthians.