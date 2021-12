Estradas paulistas terão fiscalização por drones

Quase 13 milhões de veículos devem circular pelas principais ligações rodoviárias entre a capital, o interior e o litoral de São Paulo no período do Natal ao Ano Novo, segundo previsão das concessionárias. Do total, 7,5 milhões percorrerão as estradas federais, enquanto 5,4 milhões vão usar as rodovias estaduais. O movimento maior será em direção ao litoral. Serão usados drones em pontos críticos das estradas, fora do alcance das 1.818 câmeras de fiscalização que já enviam imagens para os centros operacionais.

Para fugir dos congestionamentos, os motoristas devem evitar os horários de pico. Para a saída do Natal, o trânsito deve ficar intenso na sexta-feira, 24, das 15 horas às 20 horas, e no sábado, 25, das 7 horas às 14 horas.

O sistema Anchieta-Imigrantes, de acesso à Baixada Santista, recebe ao menos 1,1 milhão de carros entre o Natal e o Réveillon No trecho de serra, haverá Operação Descida a partir da manhã de sexta-feira, 24. Na Rio-Santos, que faz a interligação das praias do litoral norte e Baixada Santista, passam 1,5 milhão de veículos. Outros 295 mil descem pela Mogi-Bertioga. Em direção ao litoral norte, a Tamoios espera 703 mil carros no veículo – a descida da serra terá pista extra. A Oswaldo Cruz, acesso a Ubatuba, terá 158 mil carros. Já na Ayrton Senna-Carvalho Pinto, que também atende o litoral norte, devem passar 776 mil carros.

No sentido do interior, pelo sistema Castelo-Raposo, mais o trecho oeste do Rodoanel, vão passar 2,8 milhões de carros no período do Natal ao Ano Novo. Pelo sistema Anhanguera-Bandeirantes, que liga a capital à região de Campinas, trafegam 1,3 milhão de carros.

Já entre as rodovias federais, que ligam a capital paulista a outros Estados, a Fernão Dias vai receber 3,3 milhões de veículos entre esta quinta-feira, 23, e o dia 3 de janeiro de 2022. O fluxo maior deve se concentrar nas extremidades – no caso de São Paulo, entre Guarulhos e Bragança Paulista. A partir desta quinta, começa a saída para o Natal, com previsão de 1,3 milhão de carros partindo da região metropolitana de São Paulo em direção a Minas Gerais.

Pela Régis Bittencourt, que liga São Paulo a Curitiba, servindo de acesso às praias do litoral sul de São Paulo, a previsão é de tráfego 60% maior do que em dias normais no período de 23 de dezembro a 3 de janeiro. São esperados 2,8 milhões de veículos circulando na malha. A concessionária informou ter instalado 73 novas câmeras de monitoramento, passando a contar com 276 câmeras ao longo do trecho. O sistema, compartilhado com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), auxilia na fiscalização.

A Dutra, principal ligação entre São Paulo e Rio de Janeiro, receberá 1,4 milhão de veículos entre Natal e Ano Novo. São 287 mil carros saindo de São Paulo já na quinta-feira, com movimento mais intenso das 10 às 22 horas.

Na sexta, véspera do Natal, a previsão é de estrada lotada entre 8 e 14 horas. No km 218, em Guarulhos, na pista marginal, sentido São Paulo, a última faixa da direita está interditada para obras, exigindo atenção dos motoristas.