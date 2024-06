A Assembleia Geral Ordinária para a eleição da nova diretoria está marcada para quarta-feira (19), às 8h, na sede da entidade, na rua Mato Grosso, 3.549, no Centro da cidade. No encontro haverá ainda a leitura, discussão e votação da ata da Assembleia anterior; e apresentação, discussão e votação do relatório de contas de resultado do exercício.