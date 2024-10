Pelada, mulher vai ao Planalto tentar conversar com Lula e Alckmin

Na manhã desta quarta-feira (30), uma mulher tentou entrar completamente nua no Palácio do Planalto, em Brasília, para “conversar” com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o vice-presidente Geraldo Alckmin.

Inicialmente vestida, ela se dirigiu à recepção, onde retirou toda a roupa e afirmou que desejava falar com ambos os líderes. Segundo informações do colunista Lauro Jardim, do Globo, a atitude parecia ser uma forma de protesto, ainda sem motivo esclarecido.

Em vídeos registrados por testemunhas, a mulher questiona: “Isso é pro Lula fazer isso comigo e com a minha família?”. A segurança do local rapidamente impediu sua entrada e a removeu do Palácio do Planalto.

Segundo a Secretaria de Comunicação (Secom), o episódio foi atribuído a um surto psicótico. Pessoas presentes relataram que as declarações dela eram desconexas. Após ser contida pela segurança, a mulher recebeu atendimento médico e foi levada de ambulância ao Hospital de Base do Distrito Federal.