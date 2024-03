Heitor Augusto nasceu de uma gestação de nove meses, com 3,5 quilos, no dia 14 de março, em São José do Rio Preto (SP).

Heitor Augusto nasceu de uma gestação de nove meses, com 3,5 quilos, no dia 14 de março. Desde então, está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da Santa Casa com um aparelho responsável por fornecer oxigênio, enquanto desenvolve a habilidade de respirar sozinho.

Ao g1, a mãe de primeira viagem, Byana Ariel de Oliveira Santos Almeida, contou que sentiu fortes dores nas costas, por isso passou por atendimento médico na Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

Na unidade, a médica que examinou disse que poderia ser infecção urinária. Contudo, mesmo medicada, a mulher voltou a sentir dor. Novamente na UPA, a profissional levantou a suspeita de inflamação no nervo ciático. No período em que passou por atendimento na UPA, Byana afirmou que os médicos não cogitaram a gravidez ou perguntaram se havia suspeita.