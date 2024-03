ACV anuncia ganhadores de moto 0km e vales-compras

Sicoob/Credlíder foi patrocinadora master ao lado de outros parceiros; entrega dos prêmios será dia 27.

O Dia Internacional da Felicidade (20.mar) ficará marcado para seis clientes do comércio de Votuporanga. Isso porque a Associação Comercial e a Sicoob/Credlíder anunciaram nesta quarta-feira os ganhadores da campanha Liquida Votu – edição 2024. Os prêmios chegam a quase R$ 30 mil.

Entre mais de 150 mil cupons, foram sorteados seis nomes. Ana Lucia Franco, moradora no bairro Patrimônio Velho, preencheu o cupom na A Joia e vai levar pra casa a moto Honda Bros modelo 24 avaliada em R$ 23 mil. Os cinco vales-compras saíram para Marcia Cordeiro, cliente da Moda Ka; Rubem de Souza e Ana Maria Betim Semenzato, clientes do Santa Cruz; todos moradores de Votuporanga. Já Silvana Ferrarini, é de Américo De Campos e fez a compra na A Ideal e Silvanda Cordeiro, que veio da capital São Paulo e comprou no O Carretel. Os atendentes das vendas campeãs receberão o vale de R$ 200,00. Os valores poderão ser gastos nos associados ACV participantes da Liquida.

A entrega dos prêmios será na próxima quarta (27), às 9h, na Sicoob/Credlíder da Zona Norte. “Foi um movimento importante para incentivar as vendas e apoiar nossos lojistas. A cada ano percebemos uma maior adesão dos comerciantes à campanha. O comércio de Votuporanga é referência para a região e temos orgulho em poder colaborar com isso”, disse o presidente da ACV, Glauco Ventura.

A Sicoob/Credlíder é patrocinadora master da campanha. “A ACV faz um importante trabalho de incentivo da economia local e a Sicoob/Credlíder também tem essa bandeira. Acreditamos no cooperativismo e na colaboração entre todos para termos uma cidade cada vez mais desenvolvida”, discursou Osvaldo Caproni, da diretoria, ao lado da equipe.

Vale ressaltar que a ACV está à disposição de comerciantes que desejarem se associar. O contato pode ser feito pelo whatsapp (17) 98132-0022 ou (17) 3426-4044.