Nova antecipação foi anunciada pelo Governo do Estado nesta semana e deve beneficiar, neste primeiro momento, mais de 200 votuporanguenses A partir desta quarta-feira (20/10), quem tomou a primeira dose da vacina contra Covid-19 da fabricante Pfizer pode voltar para completar o esquema de imunização com intervalo de 21 dias e não mais 56. A nova antecipação foi anunciada pelo Governo do Estado nesta semana e deve beneficiar, neste primeiro momento, mais de 200 votuporanguenses. Em Votuporanga, as vacinas são oferecidas em três postos volantes montados pela Secretaria Municipal da Saúde no Assary, Polo da UAB (Universidade Aberta do Brasil) e Capela Santo Expedito, que funcionam de segunda a sexta-feira, das 8h às 15h. Faltosos

De acordo com dados levantados pela Secretaria da Saúde, Votuporanga possui cerca de 7 mil pessoas aptas a tomar a segunda dose da vacina contra a Covid-19, sendo 4.797 da Pfizer, 1.376 da Astrazeneca e 778 da Coronavac. Demais públicos

Além das pessoas que precisam voltar para tomar a segunda dose, também continuam sendo vacinados com a primeira dose quem tem 18 anos ou mais e que perdeu o prazo de se imunizar anteriormente; e com a terceira dose, quem tem 60 anos ou mais e profissionais da saúde, ambos com a segunda dose aplicada há, pelo menos, seis meses; e pessoas imunossuprimidas que tomaram a segunda dose há, pelo menos, 28 dias.