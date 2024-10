Sebrae-SP realiza curso de gestão financeira em parceria com a ACV

Curso ocorrerá do dia 28 a 31 de outubro no escritório da instituição

O escritório do Sebrae-SP em Votuporanga realizará, em parceria com a Associação Comercial de Votuporanga (ACV), o curso “Na Medida: Gestão Financeira”. O evento acontecerá de 28 a 31 de outubro no escritório do Sebrae-SP e será conduzido por Kleber Ricardo Guerche, consultor em finanças.

O curso visa capacitar empreendedores com ferramentas essenciais para o controle e análise das atividades financeiras de suas empresas. Entre os temas abordados estão o fluxo de caixa, giro de caixa e o controle de estoque, aspectos fundamentais para manter a saúde financeira dos negócios e tomar decisões mais assertivas.

“Uma boa gestão financeira é a espinha dorsal de qualquer empresa. Com ferramentas adequadas e o conhecimento certo, os empreendedores podem otimizar o controle de caixa e tomar decisões que impactam diretamente a lucratividade. O curso é uma oportunidade de transformar a maneira como as pequenas empresas lidam com seus recursos, especialmente em tempos desafiadores”, destacou Kleber.

Para a presidente da Associação Comercial de Votuporanga (ACV), Natália De Haro, o curso reforça a importância do planejamento estratégico para o sucesso empresarial. Natalia ressaltou ainda que, em um cenário de crescente competitividade, a habilidade de prever problemas e tomar decisões assertivas é essencial para a sustentabilidade dos negócios.

“Nossa proposta é preparar os empresários não apenas para reagirem a situações financeiras adversas, mas para que possam antecipar desafios e gerir seus recursos com mais eficácia”, afirmou a presidente.

A parceria entre Sebrae-SP e ACV busca oferecer capacitação acessível, com desconto especial para associados da ACV, que pagarão R$ 109,90. O valor para não associados será de R$ 160. As inscrições podem ser feitas diretamente na Associação ou pelos números (17) 3426-4044 / (17) 98132-0022.

SERVIÇO

Curso “Na medida: gestão financeira” ACV e Sebrae-SP

Data: de 28 a 31 de outubro

Local: Escritório do Sebrae-SP em Votuporanga – Avenida Wilson de Souza Foz, 5137 – Vila Residencial Esther – Votuporanga

Inscrição: (17) 3426-4044 ou (17) 98132-0022