Prefeitura de Mira Estrela realiza atendimento emergencial de Tamanduá

Na tarde de quarta-feira, dia 03 de maio, a médica veterinária Thaís Tomáz Oliveira e as estagiárias do município de Mira Estrela em parceria com o Corpo de Bombeiros de Fernandópolis, realizaram o atendimento emergencial de um Tamanduá, aparentemente atropelado na rodovia que liga a prainha do município.

O animal foi capturado e encaminhado para a Polícia Ambiental de Fernandópolis onde recebeu os tratamentos veterinários necessários para depois ser solto em seu habitat natural.