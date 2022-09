Vereadora Jezebel Silva pede melhorias no serviço de transporte de pacientes para atendimento médico em outros municípios

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

A vereadora Jezebel Silva utilizou seu tempo de fala na sessão ordinária, desta segunda-feira (19/09), da Câmara Municipal de Votuporanga, para pedir que a Prefeitura, por meio do setor competente, promova melhorias urgentes no serviço de ambulâncias que levam pacientes para atendimentos médicos em outros municípios.

Segundo Jezebel, os relatos e reclamações são diários de pacientes que têm que esperar horas e horas para o transporte após passar por consultas e exames.

A vereadora diz que a espera vai além do bom senso e deixa mais sofrida a já debilitada condição dos pacientes.

Como solução, pediu investimentos no setor, com mais profissionais à disposição para realizar com qualidade o serviço.

CONSULTAS

Outra queixa da vereadora, que também parte de relatos da população, é a dificuldade que está ocorrendo para se marcar consultas com médico clínico geral nos consultórios e postinhos de saúde.

A fila de espera para agendar a consulta simples chega ao mês de novembro, destaca Jezebel.

A vereadora pede que a Secretaria Municipal de Saúde corrija essa situação, para que volte a agendar como de costume os atendimentos aos pacientes.