Vereador Meidão pede esforço para criação de linhas comerciais no Aeroporto de Votuporanga

Vereador dirigiu o pedido ao prefeito Jorge Seba e salientou que objetivo é fomentar a economia de Votuporanga e atender as necessidades da região

Com o objetivo de fomentar a economia de Votuporanga/SP e atender às necessidades da região, o vereador Mehde Meidão (União Brasil) está pedindo o esforço do prefeito Jorge Seba (PSDB) para viabilizar estudos no sentido de criar voos comerciais no Aeroporto Estadual “Domingos Pignatari”, principalmente, uma rota partindo de Votuporanga direto para São Paulo/SP.

Nesta semana, a empresa Gol Linhas Aéreas fez o voo inaugural de linha comercial partindo do Aeroporto Estadual de Araçatuba/SP direto para o Aeroporto de Congonhas, na capital paulista.

Meidão argumenta que, com a concessão do Aeroporto de Votuporanga para a iniciativa privada, o município possui condições técnicas e estrutura para receber voos comerciais.

O vereador explica que há demanda regional de passageiros para basear o seu pedido: “A região tem tudo para absorver essa demanda, fomentando o agronegócio, o comércio, a indústria. Temos condições de oferecer essa linha aérea direto para a capital paulista, pois nossa região é muito grande e reúne muitos empresários, autoridades, políticos que viajam com muita frequência para a capital paulista.”

Em anos anteriores, empresas aéreas manifestaram interesse em criar linhas comerciais interligando Votuporanga à São Paulo; contudo, na época já se discutia a privatização dos aeroportos paulistas – incluindo de Votuporanga que se concretizou em 2022: “Temos agora a necessidade, levando em consideração a demanda e a estrutura que o Aeroporto de Votuporanga está oferecendo”, concluiu Meidão.