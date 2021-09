Vereadora Ana Paula pede criação de prêmio para profissionais da educação por despesas em aulas “home office” durante pandemia

A vereadora Ana Paula Navarrete pediu ao prefeito Jorge Seba e ao secretário Marcelo Batista a criação de um prêmio especial aos professores, educadores e técnicos da rede municipal de ensino por despesas geradas pela pandemia

A vereadora Ana Paula Navarrete utilizou seu tempo de fala na tribuna, durante a sessão ordinária da Câmara Municipal desta segunda-feira (30/8) para apresentar várias de suas indicações e trabalhos realizados durante a última semana.

Entre os temas, comentou sobre a Indicação nº 845/2021, em que apresenta um anteprojeto ao Poder Executivo, para que, por sua vez, posteriormente encaminhe o texto como Projeto de Lei para votação dos vereadores.

Na proposta, solicita prêmio especial a professores, educadores e técnicos da rede municipal pela realização de trabalho “home office” durante a suspensão de aulas presenciais nos anos de 2020 e 2021 em decorrência da pandemia gerada pelo Coronavírus.

Na justificativa, a vereadora aponta que com a suspensão das aulas presenciais, os professores, educadores e técnicos tiveram que se adaptar em tempo recorde para realizar as aulas online junto aos alunos, utilizando inclusive equipamentos próprios como: celulares, notebooks, tablets e internet, gerando gastos a estes que não foram compensados pelo Poder Público Municipal até a presente data.

“O prêmio especial proposto deve ser concedido uma única vez no mês de janeiro de 2022, aos professores, educadores e técnicos que comprovarem terem exercido trabalho home office relativo as suas atribuições no ano de 2020 e 2021, durante a suspensão das aulas presenciais na rede municipal de ensino, sendo o valor de R$ 1000,00 (mil reais)”, aponta o anteprojeto.

Ainda segundo a vereadora, “muitos professores, educadores e técnicos tiveram que fazer treinamentos para poderem realizar tais aulas, o que também gerou sobrecarga aos mesmos sem nenhum tipo de compensação financeira, enfim, tiveram ônus, mas, não tiveram bônus. Por fim, é válido ressaltar que durante o fechamento das escolas da rede municipal, houve grande economia de materiais de consumo, energia elétrica, água e alimentos por parte do orçamento destinado à Secretaria Municipal de Educação, sendo que, essa economia poderia ser revertida para pagamento deste justo prêmio a esses servidores públicos”, justifica Ana Paula.