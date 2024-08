Tarifa Social de energia pode beneficiar mais de 8 mil famílias em Votuporanga e região

Falta de cadastro impede que famílias economizem até 65% na conta de luz; Neoenergia Elektro destaca a importância do registro para acesso ao benefício.

Mais de 8 mil famílias de Votuporanga e região poderiam estar pagando menos na conta de energia elétrica, mas não estão, simplesmente por falta de um cadastro. A Tarifa Social de Energia Elétrica, que oferece até 65% de desconto na conta de luz, é um benefício voltado para famílias de baixa renda inscritas no Cadastro Único (CadÚnico) e com Número de Identificação Social (NIS) ou Número do Benefício (NB).

A Neoenergia Elektro, empresa responsável pela distribuição de energia elétrica na cidade e em municípios vizinhos, realizou um levantamento baseado em dados do Ministério da Cidadania e da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), identificando o potencial para inclusão de novas famílias no programa. Atualmente, cerca de 294 mil famílias já estão cadastradas na Tarifa Social pela empresa, que também realiza o cadastro proativo de novos beneficiários mensalmente.

O benefício não se restringe ao titular da conta de energia, mas sim a qualquer morador da residência que cumpra os requisitos. Nos casos em que o beneficiário não é o titular da fatura, como em situações de aluguel ou moradia cedida, é necessário informar a distribuidora para a correta atribuição do desconto. Importante destacar que o cadastramento no programa não interfere em outros benefícios sociais do governo federal.

A Neoenergia Elektro facilita o processo de solicitação do desconto por meio de diversos canais, incluindo WhatsApp, site oficial, telefone 0800 e atendimento presencial. Com o NIS em mãos, o cliente pode solicitar o benefício a qualquer momento, sem prazo limite para a inscrição, desde que atenda aos pré-requisitos necessários.

Além disso, é essencial que as famílias já cadastradas mantenham seus dados atualizados junto ao Ministério da Cidadania, o que pode ser feito nos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) de cada município. Isso garante a continuidade do benefício e evita qualquer interrupção nos descontos concedidos.

A iniciativa da Neoenergia Elektro reforça a importância da Tarifa Social como ferramenta de apoio às famílias de baixa renda, oferecendo uma redução significativa nos custos com energia elétrica, que impacta diretamente no orçamento doméstico dessas famílias.

