Vereador Djalma pede instalação de rampas de acesso em reserva ecológica

Por meio da indicação nº 314/2021, o vereador Professor Djalma encaminhou a Prefeitura de Votuporanga, para que através da Secretaria Municipal de Planejamento, promova estudos técnicos, objetivando a instalação de rampas de acesso para cadeirantes em todo o entorno da Reserva Ecológica Chico Mendes, situada na Zona Norte de Votuporanga.

Segundo a justificativa, a reserva ecológica é bastante frequentado e precisa das melhorias citadas. “O complexo de lazer é um roteiro frequentemente visitado pela população do bairro a fim de passatempo, e necessita de maior acesso aos deficientes físicos.

Pedimos que este pedido seja atendido na maior celeridade possível, já que representa a participação popular na gestão administrativa da cidade”, disse ele.

ZELADORIA DE PRAÇAS:

Outra indicação do parlamentar, a de nº352/2021, solicita ao Poder Executivo, para que através da Secretaria Municipal de Direitos Humanos, direcione contratados do Programa Votuporanga em Ação para zelar das praças no Município, nos moldes das Praças Matriz e São Bento.

O parlamentar destaca que o objetivo desta proposta é a revitalização do paisagismo local e a inserção de pessoas socialmente vulneráveis, no mercado de trabalho, além de embelezar a cidade e recuperar as praças realizando suas manutenções periódicas. “O Programa Votuporanga em Ação poderia recrutar pessoas para que zelem constantemente das praças, garantindo aos usuários um local público limpo e organizado para convivência, lazer e contemplação. O Zelador de Praça será responsável pela limpeza, por pequenos reparos, pela poda e rega da vegetação e até pelo aprimoramento paisagístico”, justificou o parlamentar.