Vereador Chandelly Protetor propõe criação da Guarda Municipal em Votuporanga

Vereador esteve em Catanduva/SP na última semana, conhecendo o funcionamento da Guarda Civil Municipal.

Um tema da área de segurança pública que ronda Votuporanga/SP novamente voltou à tona durante a sessão ordinária desta segunda-feira (18), a criação da Guarda Civil Municipal (GCM), desta vez, quem tocou no assunto foi o vereador Chandelly Protetor (Podemos).

Na tribuna da Casa de Leis, o parlamentar comentou uma visita que fez na última quinta-feira (14) a sede da corporação pertencente ao município de Catanduva/SP, explicando que à GCM lá possui equipe especializada que atende casos de maus-tratos a animais, efetuam multas, conscientiza a população, dentre outras atividades inerentes a segurança pública.

“Estive visitando a Guarda Civil Municipal de Catanduva, que tem uma megaestrutura com 27 anos de atuação. Nós conhecemos toda a estrutura, todo o trabalho e toda a importância de se ter uma Guarda Civil Municipal, que inclusive é um pedido do vereador Djalma que fez um ofício, uma indicação. Eles [GCM] fazem toda a diferença naquela cidade. Porque a Guarda Civil de Catanduva além de garantir a segurança da população, por que é uma guarda armada, também possui parceria com outras pastas do município. Exemplo, eles trabalham junto com a Secretaria da Saúde no combate à dengue, saindo às ruas e fazendo um trabalho de educação e conscientização; eles também trabalham na questão de bem-estar animal… Perguntei qual era o orçamento, os gastos para se manter uma guarda com mais de 60 cargos efetivos, eles disseram que um pouco mais de R$ 500 mil/ano. Essa é uma reivindicação minha já de anos, da gestão anterior, e nós vamos continuar cobrando o Poder Executivo, mostrando a importância”, explicou o vereador.

Chandelly reconheceu a dificuldade na implantação da GCM em Votuporanga: “… Não é nada fácil, é difícil, mas depois de implantado tem diversos benefícios para nosso município e uma economia muito grande, por que eles acabam agregando a outros trabalhos e serviços de outras pastas”, afirmou o parlamentar que encerrou dizendo que representantes da corporação de dispuseram a expor o modelo de trabalho ao prefeito Jorge Seba (PSDB) em visita a ser agendada.

Diário de Votuporanga