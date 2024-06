Ao lado do governador, deputado Carlão Pignatari participa de anúncio de investimentos na educação

Serão investidos R$ 150 milhões na construção e melhorias de creches e escolas; interior está contemplado

O deputado Carlão Pignatari participou, nesta quinta-feira (20), ao lado do governador Tarcísio de Freitas, do anúncio de R$ 150 milhões em investimentos na educação de 189 municípios paulistas. Os recursos, de acordo com o governo do Estado, visam aumentar o número de vagas em creches e escolas, e melhorar os ambientes das unidades de ensino em diversas regiões, incluindo construção, ampliação, reformas e compra de equipamentos.

Diversos prefeitos e prefeitas do noroeste paulista compareceram, entre eles Ilha Solteira, Orindiúva, Parisi, Valentim Gentil, Guzolândia, Magda, Riolândia, Novais, Votuporanga, entre outros. “É sempre uma alegria participar de um anúncio de investimento na educação. O Estado de São Paulo sempre esteve na vanguarda educacional do país, com seus projetos e ações, e agora nós temos esses investimentos, que foram aprovados pelos parlamentares da Assembleia Legislativa paulista”, disse o deputado Carlão Pignatari.

Os investimentos anunciados fazem parte do Painsp (Plano de Ações Integradas do Estado de São Paulo). Ele é um programa estadual aprovado pelos deputados e deputadas da Alesp que desburocratiza e facilita o investimento na educação, porque o recurso é repassado direto para as prefeituras, que tocam as obras no âmbito local. “Essa modalidade facilita muito e agiliza as melhorias que todos precisam”, afirmou o deputado.

Segundo o governo, para Ilha Solteira, serão enviados quase R$ 300 mil para ampliação de uma creche municipal. Já para Orindiúva, a verba será usada para compra de utensílios de cozinha. Em Parisi, serão quase R$ 300 mil para aquisição de móveis, equipamentos, utensílios de cozinha e aparelho de ar condicionado, assim como em Votuporanga. “Nós agradecemos ao governador Tarcísio de Freitas e toda a sua equipe pelos recursos”, disse Carlão Pignatari.

No total, o aporte estadual vai viabilizar 17 novas creches, duas novas escolas municipais, além de 86 ampliações de creches. Estão previstas ainda reformas, construção de quadras, compra de mobiliário e equipamentos, entre eles aparelhos de ar-condicionado. “São R$ 150 milhões para que os prefeitos façam a recuperação da infraestrutura, reforma nas escolas e creches existentes, unidades novas, ampliação de vagas. Quando falamos em municipalismo é isso, é dar apoio ao município”, disse Tarcísio.