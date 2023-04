Após pedidos do vereador Valdecir Lio, Secretaria de Obras realiza melhorias no bairro Parque das Nações

O vereador Valdecir Gomes Lio apresentou por meio de suas redes sociais nesta segunda-feira (10/04), durante sessão ordinária, imagens do Parque das Nações, especificamente em torno da Mata dos Macacos, de melhorias realizadas por meio da Secretaria Municipal de Obras após reivindicações apresentadas pelo parlamentar ao prefeito Jorge Seba.

Conforme o vereador Lio, a área verde sofreu recentemente com a ação de vândalos e furtos de fios, resultando na perda da iluminação do local.

Após suas indicações, o vereador retornou ao local, que recebe melhorias. “Graças à nossa indicação, o prefeito Jorge Seba já encaminhou equipes da Prefeitura que estão empenhadas em recuperar a iluminação e melhorar a qualidade de vida da população que frequenta a área. Além disso, também fiz questão de indicar a necessidade de novos postes de iluminação e para que o local fosse limpo semanalmente. A Mata dos Macacos é um espaço importante de lazer para a população e merece estar sempre em boas condições”, comenta.

Segundo Lio, a recuperação da iluminação é fundamental para proporcionar maior segurança aos frequentadores do local, além de valorizar a beleza natural da Mata. “Com essa iniciativa, estamos empenhados em cuidar do patrimônio da cidade e em oferecer espaços de lazer adequados para a população. Conte sempre com esse vereador”, destaca Lio.