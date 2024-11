Prefeito de Macedônia é homenageado pela Santa Casa de Fernandópolis em encontro com prefeitos eleitos da região

Em reunião realizada na manhã desta quinta-feira (07), provedor da Santa Casa, Marcus Chaer, destaca pioneirismo da Prefeitura de Macedônia no apoio aos serviços de saúde regional.

O prefeito de Macedônia, Reginaldo Marcomini, foi homenageado pela Santa Casa de Fernandópolis pelo apoio decisivo na manutenção dos serviços hospitalares da instituição, em encontro com prefeitos eleitos da região de Fernandópolis. A homenagem foi entregue em mãos pelo provedor da Santa Casa, Marcus Chaer, como forma de agradecimento pela parceria firmada em 2023, quando Macedônia se tornou o primeiro município a estabelecer uma subvenção anual de R$ 80 mil para o hospital.

Durante a cerimônia, Marcus Chaer destacou que a prefeitura de Macedônia foi a primeira a demonstrar um compromisso efetivo com a instituição, servindo como exemplo de apoio concreto à saúde tripartite – federal, estadual e municipal. Ele também parabenizou Marcomini pela prioridade dada à saúde pública em sua gestão, com foco no bem-estar de toda a população da região.

O apoio financeiro concedido pelo município de Macedônia, aprovado pela Câmara Municipal, tem sido essencial para a Santa Casa equilibrar a demanda de atendimentos, especialmente nos casos que ultrapassam o teto do Sistema Único de Saúde (SUS). Apenas no primeiro trimestre de 2023, o hospital realizou 1.219 atendimentos para o município de Macedônia, um excedente de 30,65% acima do previsto.

Ao agradecer a homenagem, Reginaldo Marcomini reforçou a importância de investir na Santa Casa para garantir um atendimento de qualidade aos cidadãos. “O compromisso com a saúde é algo que transcende fronteiras municipais; é um dever de todos nós que estamos na gestão pública”, afirmou.

O encontro também contou com a presença de outros prefeitos eleitos da região, que discutiram parcerias e ações conjuntas para fortalecer os serviços de saúde pública e enfrentar os desafios do atendimento regional.