VEREADOR EMERSON PEREIRA SOLICITA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RURAIS E LIMPEZA DE BUEIROS

O parlamentar pede a passagem de uma máquina niveladora em todas as vias rurais, especialme nte a conhecida estrada boiadeira.

Com o objetivo de garantir mais conforto aos moradores da zona rural de Votuporanga, bem como a população que utiliza as estradas do município que o vereador Emerson Pereira encaminhou o ofício 196/2020 ao poder executivo. O parlamentar pede a passagem de uma máquina niveladora em todas as vias rurais, especialmente a conhecida estrada boiadeira.

Em sua justificativa, Emerson Pereira ressalta que com as constantes chuvas dos últimos dias, as estradas rurais precisam de manutenção. “Os moradores da zona rural estão sendo prejudicados devido às más condições das estradas rurais após essas chuvas, pois, dependem delas para ter acesso à zona urbana”, disse o vereador.

Emerson Pereira ressaltou ainda que a medida permitirá a participação popular na gestão democrática da cidade.

LIMPEZA DE BUEIROS

O parlamentar também solicitou ao poder executivo a indicação 200/2020, o desentupimento e limpeza de bueiros em Votuporanga, a fim de evitar transtornos, como a proliferação de animais peçonhentos e o mosquito Aedes Aegypt.

“Todos os dias surgem novos casos de dengue no município. Estamos em epidemia, por isso é importante ações como essa. Pedimos a Secretaria Municipal de Obras que atenda, na maior brevidade possível”, disse Emerson.