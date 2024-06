Câmara Municipal celebra conquista do programa “Todas In-Rede” para Votuporanga

O vereador Professor Djalma se manifestou nesta semana celebrando a conquista, por meio do trabalho dele e dos colegas vereadores Jezebel Silva e Nilton Santiago, da adesão de Votuporanga ao programa do Governo do Estado “Todas In-Rede”, que traz empoderamento e emancipação das mulheres com deficiência.

Nesta quinta-feira (27/6), o secretário estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Marcos da Costa, estará em Votuporanga onde se encontrará com o prefeito Jorge Seba para a assinatura do termo de adesão.

O evento será presenciado pela imprensa, lideranças e autoridades a partir das 14h no Parque da Cultura. Segundo o vereador Professor Djalma, trata-se de uma grande conquista que se deu após as idas dele e de outros vereadores, no caso Jezebel Silva e Nilton Santiago, a São Paulo onde participaram de importantes reuniões recentes em busca de melhorias para o município.

Em maio e em junho deste ano eles estiveram na Secretaria da Pessoa com Deficiência, o que resultou na confirmação dessa importante conquista junto ao secretário estadual. “Acertamos a vinda do programa Todas In-Rede que beneficia a mulher deficiente, trazendo avanço em vários aspectos de suas vidas”, diz o parlamentar.

Em uma das audiências agendada por Djalma, a comitiva de vereadores buscou informações sobre projetos e investimentos que poderiam beneficiar a comunidade votuporanguense, em parceria com o poder público (Prefeitura e Câmara Municipal). Após reivindicação dos vereadores, o secretário Marcos da Costa, o qual tem a gratidão por parte dos parlamentares, anunciou que Votuporanga poderia firmar convênio com o Estado para alguns programas, como por exemplo o “Todas In-Rede.”

O objetivo do programa é incidir na promoção do empoderamento e emancipação das mulheres com deficiência do Estado de SP, visando favorecer a melhoria da sua qualidade de vida e inclusão social. “Santiago, Jezebel e eu conseguimos essa conquista com o secretário Marcos. Uma grande benfeitoria que tenho certeza que será transformadora na vida das mulheres portadoras de deficiência em Votuporanga”, disse o Professor Djalma.