Fernandópolis – vereador convoca secretário municipal para explicações de eventual perseguição contra prefeito de Macedônia

Nas entrelinhas, nota-se que o Vereador quer saber em que circunstâncias ocorreram as supostas perseguições, dia útil ou que o Secretáriao deveria estar prestando serviços em seu cargo e função

O Vereador João Garcia filho, está convocando o Secretário Municipal da Justiça e Cidadania da Prefeitura Municipal de Fernandópolis e Advogado, Dr. Marlon Santana, para a próxima sessão Ordinária da Câmara Municipal, que deve ocorrer após o Carnaval.

O Vereador quer que o mesmo explique suas funções e efetividade exercida no Poder Público Municipal e na mesma oportunidade que o Secretário esclareça o Boletim de Ocorrência registrado pelo Prefeito Municipal de Macedônia semana passada contra Marlon, por perseguições Política e pessoal.

Segundo o Prefeito Reginaldo Marcomini que se diz com medo por ter já sofrido um disparo de arma de fogo em campanha Eleitoral, diz que o Advogado passou a seguií-lo por ruas, locais e rodovias, em anexo ao Boletim de Ocorrência há vídeos que comprovariam as afirmações do Prefeito.