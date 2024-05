Em resposta ao aumento alarmante dos casos de violência doméstica em Votuporanga/SP, o vereador Emerson Pereira (PSD) anunciou durante a 16ª sessão ordinária da Câmara Municipal, realizada na segunda-feira (6.mai), sua iniciativa de introduzir um projeto de lei para a implementação de um aplicativo municipal de emergência. O dispositivo, operando por meio de smartphones, enviará informações em tempo real para a Polícia Militar/Atividade Delegada, visando uma resposta mais ágil diante de situações de perigo.

Inspirado no modelo bem-sucedido adotado pela Secretaria da Mulher, Pessoa com Deficiência e Igualdade Racial de São José do Rio Preto/SP, o vereador propôs adotar o aplicativo “Mulher Segura” como uma ferramenta vital na luta contra a violência doméstica em Votuporanga.

Emerson explicou o funcionamento do aplicativo já em uso em Rio Preto: “Mulheres sob medida protetiva serão cadastradas previamente. Ao acionar o aplicativo através do botão ‘Iniciar Transmissão’, um alerta será enviado imediatamente para o Centro de Comunicação da Guarda Civil Municipal, contendo informações visuais e auditivas em tempo real, além da localização exata da vítima em situação de risco. Mesmo se o celular da vítima for desligado ou danificado, o registro permanecerá no sistema, garantindo a continuidade do atendimento da ocorrência.”

O vereador ressaltou a importância da colaboração entre diversas entidades municipais, incluindo o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher (CMDM), Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) e secretarias de Assistência Social e Direitos Humanos. Além disso, sugeriu uma parceria com a Secretaria de Trânsito, Transporte e Segurança para a possível integração da “Patrulha Maria da Penha” ao sistema.

“Não podemos mais tolerar a violência doméstica contra as mulheres, que muitas vezes enfrentam esses agressores em um ciclo de perigo constante, colocando em risco suas próprias vidas e as de seus filhos. Votuporanga já possui uma rede de apoio estruturada, e a implementação deste aplicativo será mais um passo crucial em direção à proteção e segurança das mulheres em nossa comunidade”, concluiu Emerson Pereira.