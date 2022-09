Carlão Pignatari mostra conquistas e realizações durante carreata

Presidente da Alesp está em campanha para reeleição

Em campanha para reeleição, o presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, deputado Carlão Pignatari, esteve nesta quinta-feira (1º) em nove municípios do noroeste paulista: Urânia, Santa Salete, Aspásia, Santana da Ponte Pensa, Santa Rita d’Oeste, Rubineia, Santa Clara d’Oeste, Santa Fé do Sul e Três Fronteiras.

Nas carreatas, Carlão promove encontros com a população e eleitores, além de apoiadores, lideranças políticas locais, vereadores e prefeitos. As visitas também são uma importante oportunidade para mostrar as conquistas e realizações do mandato do parlamentar –um dos mais atuantes do interior do Estado de são Paulo.

O maior dos investimentos apoiado por Carlão Pignatari foi o recapeamento e pavimentação de vicinais e rodovias. O governo do Estado de São Paulo está investindo mais de R$ 12 bilhões nesse tipo de obra em todas as regiões, e o noroeste paulista é um dos maiores beneficiados graças a atuação do deputado junto ao governo estadual.

“As eleições estão chegando, falta um mês, e nós não podemos parar com esse trabalho. Para que o desenvolvimento continue a chegar no noroeste paulista, é importante votar em quem trabalha de verdade pelo interior. Vou continuar fazendo muito mais pelas nossas cidades ao lado do nosso governador Rodrigo Garcia”, disse Carlão Pignatari.

Outras ações

Em Aspásia, por exemplo, Carlão ajudou na regularização do bairro Alto da Bela Vista, beneficiando 50 famílias, e também no asfaltamento e iluminação. Já o ginásio de esportes da cidade será revitalizado com recurso de R$ 150 mil intermediado junto ao governo estadual. Além disso, o deputado conseguiu R$ 400 mil para recapeamento de ruas e avenidas.

A frota de veículos da prefeitura está em renovação. Um novo ônibus escolar já foi garantido e uma van com acessibilidade para transporte de pacientes da saúde está a caminho. A creche-escola foi reformada e ampliada graças ao trabalho do Carlão como deputado, e uma pista de caminhada será implantada na vicinal João Alves Viana.

Outros municípios

Uma emenda parlamentar já garantida vai implantar a ciclovia entre Santa Fé do Sul e Três Fronteiras. Serão cerca de três quilômetros de extensão com iluminação em LED. Para a Santa Casa de Santa Fé do Sul, Carlão conquistou mais de meio milhão de reais para a compra de medicamentos, materiais hospitalares e equipamentos.

Ainda em Santa Fé, o ginásio de esportes está sendo reformado com recurso intermediado por Carlão junto ao governo estadual. A cidade também receberá uma Casa da Mulher e uma Casa da Juventude por indicação do deputado. Além disso, recursos para recape e pavimentação de ruas foram garantidos, assim como a revitalização do terminal rodoviário, frota de veículos e a casa própria para dezenas de famílias.

Em Três Fronteiras, foram conquistados R$ 1,6 milhão para reforma da praça central, R$ 250 mil para a praça do bairro Tomaz Alckmin, asfalto para ruas e avenidas, reforma do velório municipal, 50 novas casas e melhorias para o parque ecoturístico, além da reforma do terminal rodoviário e da ampliação do PSF do Jardim Rafael.