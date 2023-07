Jura organiza reunião para discutir resolução de problemas em estrada

Encontro contou com a presença de proprietários rurais, representantes de construtora, Prefeitura e outros; em pauta, ações que viabilizem a manutenção e melhorias da Estrada Primo Furlani.

Os trabalhos da empresa Ibiza, responsável pela implantação do programa Melhor Caminho na Estrada Municipal Primo Furlani, em Votuporanga/SP, estão sendo concluídos.

Em função disso, os proprietários rurais estão preocupados, pois dizem que faltam várias ações para que a estrada cumpra sua função, sendo a principal a mobilidade para os usuários.

Os sitiantes antevendo problemas futuros acionaram o vereador Jura (PSB), que atendeu à solicitação, articulou uma reunião entre todas as partes envolvidas: Prefeitura, construtora Ibiza e os proprietários rurais.

A reunião aconteceu em uma das propriedades e contou com a presença de mais de 25 representantes da área rural – moradores da área, do secretário Municipal de Obras, Salvador Castrequini, do gerente de obras da empresa Ibiza, Freddy Assaf, do engenheiro e gestor da obra, Gustavo Amaral, do diretor de terraplanagem Azis Nicolas Dahwache, além do parlamentar.

Para abrir os trabalhos, Jura sugeriu que os proprietários rurais expusessem os apontamentos, assim como os representantes da Prefeitura, gestor da empresa, e por fim, uma visita aos pontos considerados problemáticos, visando encontrar a melhor forma para resolução.

Os moradores da área pediram providencias sobre a trepidação provocada por pequenos buracos na estrada; sugeriram a retirada de alambrado e construção de caixas de contenção onde há declive, evitando com isso a abertura de erosões; retirada de arvores que estão próximas a estrada; limpeza e drenagem do córrego Marinheirinho, que com as chuvas fica a um metro de água acima da ponte, inviabilizando a passagem e colocando em risco a vida das pessoas que tentam passar; solicitam ainda aumentar a quantidade de pedra na mistura com terra, melhorando a qualidade da perenização.

De acordo com Jura: “Os representantes da Prefeitura, Salvador Castrequini e Gustavo Amaral se prontificaram em dar toda a atenção e de forma pontual, discutir caso a caso os problemas de cada proprietário, inclusive se comprometeram a executar a retirada de alambrados e execução de obra necessária para evitar erosões em pontos estratégicos da estrada.”

Já o gerente da empresa, Freddy Assaf respondeu as dúvidas levantadas e se colocou à disposição para a resolução dos problemas pontuais que estão dentro do contrato celebrado entre a empresa e o Estado.

Para fechar o encontro, após o término da reunião, os representantes da Prefeitura, da empresa e os proprietários rurais foram nos locais considerados críticos.