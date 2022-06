Vendedora tem pescoço cortado por linha de pipa com cerol chileno

A Polícia Civil está investigando um acidente registrado nesta segunda-feira (27) envolvendo uma vendedora de 24 anos, em Araçatuba (SP). A mulher sofreu um corte no pescoço causado por uma linha de pipa com cerol quando passava por uma rua na zona leste da cidade.

De acordo com boletim de ocorrência, o acidente aconteceu onde era realizado um encontro de pipas, entre os bairros Hilda Mandarino e Concórdia, na zona leste da cidade. A mulher estava na garupa de uma moto, junto com o namorado, quando a linha de pipa foi ao encontro deles.

A vítima conseguiu ver a linha e gritou para que o namorado parasse a moto, mas não foi suficiente para evitar o corte no pescoço. Após ser ferida, a vendedora foi às pressas até o pronto-socorro, onde foi socorrida. A equipe médica precisou fazer uma sutura no ferimento. O caso foi registrado como lesão corporal.

CEROL CHILENO

Cerca de 200 pessoas participaram do encontro, organizado pelo WhatsApp. O objetivo, segundo os organizadores, é reunir crianças e famílias para soltar pipa, mas o evento estaria sendo organizado sem alvará da prefeitura.

Nesses encontros, algumas pessoas duelam com suas pipas e usam linhas com cerol chileno, mistura de vidro com pó de quartzo, capaz de tornar a linha extremamente cortante e ferir qualquer pessoa em contato com a pele.

​O uso do cerol chileno é proibido e pode ser denunciado pelo telefone 3636-1240 ou 153, da Guarda Municipal da cidade.

SBT INTERIOR: