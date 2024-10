Sete homens são detidos por caça ilegal na região

Na noite de domingo (20), a Polícia Ambiental deteve sete homens suspeitos de cometer caça ilegal de animais em Lavínia, São Paulo. Os suspeitos estavam em um canavial, com dois veículos e 14 cães treinados para a prática do crime. Além disso, cada um deles estava armado com sete facas.

De acordo com a polícia, os homens foram abordados quando estavam prestes a iniciar a caça. Eles foram autuados em R 500 cada, totalizando R 3.500. Os suspeitos foram ouvidos e liberados para responder em liberdade.

Se condenados, os homens podem enfrentar pena de seis meses a um ano de prisão. Os animais e as facas foram recolhidos pela polícia. A detenção é um exemplo da atenção da autoridade ambiental em combater a caça ilegal e proteger a vida silvestre no estado de São Paulo.