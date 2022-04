Motociclista morre e passageiro fica ferido após acidente na Euclides da Cunha

Vítima que completava 27 anos neste sábado (9) seguia para o trabalho. Passageiro, de 30 anos, foi socorrido e levado para a Santa Casa de Fernandópolis/SP.

Uma jovem de 27 anos, moradora de Meridiano/SP, morreu na manhã deste sábado (9.abr) em um acidente envolvendo a Honda/Biz que conduzia pela Rodovia Euclides da Cunha (SP-320), próximo ao Posto Gramadão, no sentido Fernandópolis/SP – Valentim Gentil/SP. Um passageiro de 30 anos ficou ferido.

De acordo com apurado, a condutora que era aniversariante do dia, seguia para o trabalho, quando ainda por motivos a serem esclarecidos sua motocicleta acabou atingida por um carro que trafegava no mesmo sentido, resultando na morte de Ana Paula e nos ferimentos de A.P., que foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado para a Santa Casa de Fernandópolis.

Ainda segundo informações, o carro envolvido no acidente parou a aproximadamente um quilometro do ponto de contato.

A Polícia Militar Rodoviária foi acionada e esteve no local orientando o fluxo de veículo, assim como a Polícia Científica. A causa do acidente será investigada.

TVC